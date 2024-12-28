Kocaeli'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Olayda yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, patlamanın meydana geldiği binadaki tüm dairelerin boşaltıldığını söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akşam saatlerinde büyük bir facia yaşandı. Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Şiddetli patlama sonrası dairede yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Kocaeli'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Patlamada yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, apartmandaki ve çevredeki bazı evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.

KOCAELİ VALİSİ'NDEN PATLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kocaeli'de şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Olayda ağır yaralı olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren İlhami Aktaş, kendilerinin de hastaneye gideceklerini ifade etti.

Bir basın mensubunun "Bugün öğle saatlerinde ilçede doğal gaz kesintisi oldu. Olayın bununla bağlantısı olabilir mi?" sorusu üzerine Vali İlhami Aktaş, kesintinin başka bir mahallede yaşandığını, yetkililerin olayın her yönünü araştırdığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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