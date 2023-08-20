Kocaeli'nde bir asırlık ömür geçirdi! 103 yaşında vefat etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden Muzaffer Sandalcı 103 yaşında hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde bir asırlık ömür geçirdi! 103 yaşında vefat etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde ikamet eden 103 yaşındaki Muzaffer Sandalcı, tedavi gördüğü evinde hayatını kaybetti.

1920-2023 YILLARI ARASINDA KOCA BİR ÖMÜR


Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sebebiyle bir süredir evinde tedavi gören Muzaffer Sandalcı (103), bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 1920 yılında doğan, 1948 yılında Rize’den Derince’ye yerleşen Sandalcı’nın, 4 çocuk ve 9 torun sahibi olduğu öğrenildi. 103 yaşında olması dolayısıyla siyasetçilerin sık sık evinde ziyaret ettiği Sandalcı’nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Derince Merkez Cami’de kılınacak namazın ardından Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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