Kocaeli'ndeki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'ndeki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Kocaeli'ndeki bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi tutuklandı
Editör: Süleyman Daban
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Alınan bilgiye göre, dün Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan H.E, T.E, C.E. ile E.K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.K. bıçakla ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinden kaçan şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E, T.E. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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