"Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile koordineli 11 ilçede operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 244 gram esrar, 105 gram kokain, 104 sentetik hap, 68 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği, iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, 150 şeffaf kilitli poşet, 66 bin 900 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# uyuşturucu # uyuşturucu operasyonu # "Kökünü Kurutma Operasyonu"
"Maalesef endişelerimiz doğru çıktı" Doğu Anadolu kara teslim O hastanedeki hastalar nakil edildi Üç ilde eğitime kar engeli
Çok Okunanlar
1 ABD'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması
2 Depremde oluşan dev yarık mahalleyi ikiye böldü!
3 Deprem bölgesinde hava durumu
4 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
5 Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul Depremi açıklaması