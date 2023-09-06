Komşularını öldürüp intihar etti! Vatandaş kan donduran o anları anlattı

Olay, dün akşam saatlerinde Çubuk ilçesinin Aşağı Emirler Köyü’nde meydana geldi. Lütfü Topçu (68), sürekli tartıştığı ve kavgalı olduğu komşusu İbrahim Bartan’ı ve onun eşi Nazik Bartan’ı (68) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Daha sonra kendi bahçesine geçen Topçu, aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vefat eden Bartan çiftinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna, saldırgan Lütfü Topçu’nun cesedi ise Pursaklar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.



Yaşlı çift için bugün köylerinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bartan çiftinin naaşları namazın ardından gözyaşları eşliğinde aile mezarlığında toprağa verildi. Saldırgan Lütfü Topçu’nun ise Karşıyaka Mezarlığı’nda yer alan Ahmet Eefendi Cami’sinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

"KÜÇÜK MESELELERDEN HEP TARTIŞIRLARDI"



Olayla ilgili konuşan köy derneğinin başkanı Ali Said Kaymak şunları ifade etti: