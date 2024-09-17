Kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole devrildi

Kazada minibüste bulunan 13 yabancı uyruklu yolcu yaralandı. Yaralıların isimleri Marina Shevkodlis, Ainur Oyssembayeva, Gaukhar Zhananova, Liudmica Cukinykri, Kulikova Anna, Olga Dvdrianinova, Liudmila Utuchina, Aigerim Orynbassarr, Nikita Molokin, Artem Maksiutov, Uana Maksivtov, Elena Glinskaia ve Gulnara Kubassheva olarak açıklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hızla Demre Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.