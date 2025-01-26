Konya'da çöken bina hakkında yeni gelişme

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu cadde, enkazın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Konya'da çöken bina hakkında yeni gelişme
Yayınlanma:

Selçuk Mahallesi'ndeki binanın enkazının Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılması sonrasında bölge polis bariyeriyle korumaya alındı.

Olay nedeniyle iki gün kapalı kalan Beyşehir Caddesi ise yeniden trafiğe açıldı.

CENAZELER GÖNDERİLDİ

Selçuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Cırık, olayda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Hatay'a nakledildiğini, oradan da Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

Olayın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını, ayrıca evlerini kaybeden ailelere de yeni yuva bulma arayışında olduklarını belirten Cırık, şöyle konuştu:

- Olay olduğunda camiden yeni çıkmıştık. Büyük bir gürültü geldi. Koşarak o yöne doğru gittik. Binanın çöktüğünü gördük. Sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Allah bize böyle acıları tekrar yaşatmasın. Mahallemize, şehrimize, ülkemize geçmiş olsun. Gerçekten acı bir olay oldu. Çöken binadan 3 kişi yaralı kurtarıldı. 2 de cenazemiz oldu. Cenazelerimiz ülkelerine gönderildi. Binanın enkazı kaldırılarak alan temizlendi. Yaralıların durumlarının da iyi olduğunu öğrendik.
Acılı aileleri arayarak dalga geçmişlerdi: Gözaltı kararıAcılı aileleri arayarak dalga geçmişlerdi: Gözaltı kararıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya bina çöktü
Günün Manşetleri
Herkes suçlu kendisi masum
13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme
Faizsiz konut şirketlerinde 240 bin TL’lik kurnazlık!
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!
Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi!
"ABD Doğu Akdeniz'de büyük bir çatışmaya hazırlanıyor"
Otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Hakan Fidan'dan kritik Irak ziyareti
Çok Okunanlar
Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat Meteoroloji o şehirleri uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat
Herkes suçlu kendisi masum Herkes suçlu kendisi masum
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!
5,7 büyüklüğünde deprem 5,7 büyüklüğünde deprem
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme