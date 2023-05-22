Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

35 yaşındaki Şaban K. idaresindeki kamyonet, Beyşehir-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde, karşı yönden gelen ve tarım işçilerini taşıyan 21 yaşındaki Emre E. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler, minibüsteki İsa ve Gülay E. ile Mevlüt A. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa ile eşi Gülay E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan sürücü Emre E., hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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