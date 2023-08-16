Konya'da kaçakçılık operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 bin 400 boş makaron, 6 bin 465 paket sigara, 445 elektronik sigara likidi, 301 elektronik sigara, 27 kilogram ve 1155 paket nargile tütünü, 192 puro ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# konya emniyet müdürlüğü # Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
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