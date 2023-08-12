Konya'da "Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri" başladı

Konya'da bu yıl ikincisini düzenlenen “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” büyük bir coşkuyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, herkesi “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”ne davet etti.

Bedesten içerisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Ayrıca etkinlik süresince unutulmaya yüz tutmuş meslekler de yeniden hatırlatılacak.

Esnafın yüzde 30’a varan indirimler yapacağı “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” 13 Ağustos Pazar gününe kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.