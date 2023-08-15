Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede il dışından Konya’ya uyuşturucu sevkiyatı için yola çıkıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, sevkiyat için farklı saatlerde kentte giriş yapan şüphelileri yaptığı araştırmalar sonucunda tespit etti. Polisin dikkatiyle şüpheliler yakalanırken, araçlarda yapılan aramalarda, 8 bin 507 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.