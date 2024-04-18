Konya'da uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli yakalandı...
Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Karatay ve Selçuklu ilçesinde, 4 aracı takibe aldı.
Polis, durdurduğu araçlarda yaptığı aramada, 7 kilo 500 gram uyuşturucu, 16 bin 856 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.
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