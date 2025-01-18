Köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker isimli kız çocuğu, boş bir alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Küçük Eslem, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.
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Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı