Korkunç felakette zamana karşı yarış! Kırklareli'ndeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Kırklareli'nin İğneada beldesinde dereler taştı ve turizm tesisindeki birçok bungalov ev sürüklendi. Kaybolan 6 kişiden 5'inin cansız bedenlerine ulaşıldı. 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Bungolov evlerin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.
Kırklareli'nin İğneada beldesinde sel felaketi yaşandı. Şiddetli yağış sele neden oldu. Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaştı. Ruhsatsız bungalovlar sürüklendi. Ziyaretçiler sele kapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bungalovların mühürlü olduğu bilgisini aldıklarını söyledi.
KIRKLARELİ'NDEKİ SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Selde kaybolanlar için arama kurtarma çalışması yapıldı. Çalışmalarda şu ana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 1 kişi ise halen aranıyor.
Kurtarma ekipleri, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda aramayı sürdürüyor.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili adli soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Bakan, "bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan gözaltı kararı verilmiştir" açıklaması yaptı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi