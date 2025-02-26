Korkunç kaza: Eşiyle tartışan doktora, aracından inerken otomobil çarptı

Geçtiğimiz cumartesi günü, Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı civarında gerçekleşen olayda, 35 yaşındaki doktor Asilhan Kılınçlı eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını kenara çekti. O sırada eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine doğru seyahat etmekte olan Kılınçlı, bir süre sakinleşmek için otomobilden indi.

Sinirlerinin yatışmasının ardından tekrar arabasına yürümeye başlayan Kılınçlı, arkadan gelen A.Y. kontrolündeki otomobilin aniden kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kılınçlı, hızla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, genç doktorun hayati tehlikesi bulunuyor ve tedavisi devam ediyor.

Olayın hemen ardından, çarpan aracın sürücüsü A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edilerek adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.