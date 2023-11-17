Küçükçekmece'de 5 Katlı Binada Patlama! İstanbul Valiliği Açıklama Yaptı

Küçükçekmece'de 5 katlı binada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de 5 Katlı Binada Patlama! İstanbul Valiliği Açıklama Yaptı
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Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki 5 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Küçükçekmece İlçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, ikisi ağır toplam 7 kişi de yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı binalar ve park halindeki araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın yaşandığı dairede inceleme yaptı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'nin Açıklaması

Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğunun söylendiğini ancak dairede antibakteriyel maddelerin olduğu tüplerin bulunduğunu ifade etti.

Çebi, "İçeride hangi amaçla tutulduğunu henüz bilmediğimiz, bol miktarda, yaklaşık 15 santimetre büyüklüğünde tüpler var. Büyük bir ihtimalle şimdi yetkililerden almış olduğum bilgiye göre bunların patlaması neticesinde oluyor bu patlama." diye konuştu.

Patlamanın olduğu dairede yabancı uyruklu 6 kişinin bulunduğu söyleyen Çebi, "Görevli arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. İlgililerden patlamanın tamamen doğal gazdan mı, yoksa bulunan o küçük tüplerden mi kaynaklandığını da öğrenmiş olacağız ama ilk almış olduğumuz bilgiye göre doğal gaz değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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