Küçükçekmece'de korkunç olay! Önce karısını sonra kendisini vurdu
İstanbul Küçükçekmece'de korkunç anlar yaşandı. Bir adam karısını vurarak öldürdü. Cinnet geçirdiği belirtilen şahıs karısını vurmasının ardından intihar ederek hayatına son verdi.
İstanbul Küçükçekmece’de cinnet geçiren bir şahıs, önce karısını sonra kendini vurdu. Şahıs ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Şeref Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, cinnet geçiren bir kişi, önce eşini sonra kendini silahla vurdu. Olayı duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Binnaz Demir ve Ömer Demir’in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Çocuklarının olay sırasında evde olmadığı daha sonrasında olayı duyarak eve geldiği öğrenildi. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı