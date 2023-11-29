Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Rögarlar Taştı

Küçükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü.

Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Rögarlar Taştı
Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Rögarlar Taştı
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Küçükçekmece’de sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların girişini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış yer yer şiddetli bir şekilde etkisini sürdürüyor. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece’de rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle göndü. Bazı binaların girişini su basarken, vatandaşlar ve sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # istanbul # küçükçekmece # sağanak yağmur
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