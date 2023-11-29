Küçükçekmece'de Sağanak Sonrası Rögarlar Taştı

Küçükçekmece’de sağanak yağışta rögarlar taştı, yollar göle döndü. Bazı binaların girişini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış yer yer şiddetli bir şekilde etkisini sürdürüyor. Yağışın etkili olduğu ilçelerden Küçükçekmece’de rögarlar taştı, cadde ve sokaklar göle göndü. Bazı binaların girişini su basarken, vatandaşlar ve sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.