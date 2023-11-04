Küçükçekmece'de Yangın Korkuttu! Ev Sahibi Bayıldı!

Küçükçekmece’de, 3 katlı bir binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evlerinin yandığını gören kadın sokakta fenalaştı.



Yangın, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesindeki 3 katlı bir binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Yangının çıktığını gören bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşaltırken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi.



Evlerinin yandığını gören kadın fenalaşarak bayıldı



Öte yandan, evlerinin yandığını gören kadın sokak ortasında fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.