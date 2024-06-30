Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltında

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında iki kişinin darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dönmez'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltında
Editör: Yağmur Biçen
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Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez gözaltına alındı. Dönmez'in gözaltına alınma sebebinin makam odasında iki kişinin darbedilmesi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri olan M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini iddia ederek polise başvurdu.

ÖNCE BELEDİYE PERSONELİ SONRA BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren iki kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de gözaltına alındı. Dönmez'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Manisa # kula # gözaltı
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