Kuşadası Belediyesi'nden ücretsiz danışmanlık desteği!

Kentte yaşayan kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, giderek ağırlaşan ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan gelecek kaygısının oluşturduğu psikolojik sorunlar ile ilgili olarak Kuşadalılara destek olmayı sürdürüyor.

İKİ UZMAN PSİKOLOG ve BİR PSİKOLOJİK DANIŞMAN HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR!

Kuşadası Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın giriş katında hizmet veren Kadın Danışma Merkezi’nde iki uzman psikolog ile bir psikolojik danışman görev yapıyor.

Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddet türlerine maruz kalan kadın, çocuk ve gençlerin yaşadığı sorunlar başta olmak üzere danışanlarının yaşadığı tüm sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan merkez, randevu esasına göre çalışıyor.

5 BİN ÜZERİ KİŞİYE DESTEL VERDİ!

2019 yılından bu yana 5 binin üzerinde kişiye ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan merkez, talep edilmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde aile danışmanlığı hizmeti de veriyor.

Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezinde, özel ve kamusal alanda şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlara psikolojik destek sağlanırken çocuk ve gençlere ise yaşadıkları duygu-durum bozukluğu, panik atak gibi sorunlarla nasıl başa çıkabilecekleri ve eğitim yaşamlarında nasıl daha başarılı olabileceklerine ilişkin rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından verilen ücretsiz danışmanlık hizmeti her geçen gün artan enflasyon rakamları nedeniyle özel psikolojik danışmanlık merkezlerine gidemeyen kent sakinlerine önemli bir katkı sunuyor.