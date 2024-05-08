Kuşadası'nda İlçe Dayanışma Kurulu'nun gündemi "gürültü kirliliği" oldu!

Kentte eğlence mekanlarının neden olabileceği gürültü kirliliğine yönelik alınacak önlemlerin ele alındığı buluşmada, işletme sahiplerini mevzuat hakkında bilgilendirmek amacıyla yeni bir toplantının daha düzenlenmesi kararlaştırıldı.

İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’na Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, kentte görev yapan idari ve mülkü amirler ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, turizm sezonunun başlaması dolayısıyla kentte yaşayan vatandaşlar ile ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin huzurunu korumak için eğlence mekanlarının neden olabileceği gürültü kirliliğine karşı alınacak önlemler konuşuldu.

Toplantı sonunda, işletme sahiplerini dinlemek, ayrıca Çevre Kanunu’nun hükümleri ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hakkında da bilgilendirmek amacıyla yeni bir toplantı daha düzenlenmesi kararı alındı.