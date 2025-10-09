Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Naci Görür açıklama yaptı

Kütahya’nın Simav ilçesinde gece saatlerinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellike K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar.”