Kütahya'da Maden Ocağında Göçük

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir maden ocağında göçük oldu. Yaralanan işçi hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da Maden Ocağında Göçük
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Tunçbilek beldesinde linyit çıkarılan ocakta işçi İsneyn Delikanlı'nın bulunduğu alanda göçük oldu.

Bu sırada üzerine taş parçası düşen Delikanlı, başından ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla madenden çıkarılan Delikanlı, hastaneye kaldırıldı.

Özel bir şirkete ait madende çalışan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Maden işçisi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

# Kütahya # maden ocağı
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