Kuvvetli Sağanak Yurt Genelinde Etkili Olmaya Devam Ediyor

İzmir'de yine bilindik görüntüler kameralara yansıdı. Şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı. Metrekareye düşen yağış miktarı en yüksek 71,29 kilogram ile Bornova ve 63,7 kilogram ile Balçova'da ölçüldü.



Konak, Buca ve Balçova ilçelerinden ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapıldı. Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.



İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hava, kara ve deniz ulaşımını aksattı. Türk Hava Yolları ve Pegasus birçok uçuşu iptal etti.



Kuvvetli lodos sebebiyle Bostancı, Moda, Kadıköy, Kabataş, Maltepe-Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Adalar ve Beşiktaş vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.





Bursa Deniz Otobüsleri ile İstanbul Deniz Otobüsleri de bazı seferlerini iptal etti.



Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı binaların çatısı uçtu, kimi evlerin çatılarında da hasarlar oluştu.



Yurdun batı bölgelerinde sağanak ve fırtına etili olurken, doğu bölgelerinde kar etkili oldu.



Kars'ın yüksek rakımlı bölgeleri beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise bazı pistlere kar yağdı.