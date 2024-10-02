"Kuyu-31" operasyonları ile organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

Manisa’da Doğan Gezekli’nin, Yozgat’ta Ahmet Doğan’ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-31” operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Mert Sagit Mert Sagit
"Kuyu-31" operasyonları ile organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Manisa ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Manisa ve Yozgat merkezli Trabzon, Tekirdağ ve Hatay’da “Kuyu-31” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnaflara ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. 

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz"

Operasyonlar sonucu 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. 

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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