Muğla'da döviz hırsızlığı: Bulgar turist yakalandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde sarraftan el çabukluğu ile döviz çalan Bulgaristan uyruklu bir kişi yakalandı.

DÖVİZ BOZDURMA BAHANESİYLE HIRSIZLIK

01 Eylül Cuma günü Ortaca’da meydana gelen olayda, döviz bozdurmak istediğini belirten bir kişi ilçede bulunan bir kuyumcuya gitti. Zanlı bu sırada el çabukluğu ile 1400 dolar çaldı.

İLÇE İLÇE KUYUMCULARI GEZMİŞ



Olay ile ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 52 yaşındaki Bulgaristan uyruklu bir kişiyi yaptıkları çalışma sonucu gözaltına aldı. Yakalanan şahsın, ilçeleri gezerek kuyumculara Dolar ve Euro bozdurma bahanesi ile girdiği ve el çabukluğu ile para çaldığı tespit edildi.