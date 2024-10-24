Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! 4 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza oldu. İki otomobilin çarpışması neticesinde kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, KMO Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! 4 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! 4 kişi yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza. Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı. Kazada, J.İ. idaresindeki 34 TU 3579 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ç. kontrolündeki 06 DOS 374 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 TU 3579 plakalı otomobil ters döndü. Meydana gelen kazada J.İ., T.K., A.K. ve F.K. isimli 4 kişi yaralandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KORKUTAN KAZA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkutan kaza! 4 kişi yaralandı - Resim : 1

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KMO Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, J.İ. idaresindeki 34 TU 3579 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ç. kontrolündeki 06 DOS 374 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 TU 3579 plakalı otomobil ters döndü. Meydana gelen kazada J.İ., T.K., A.K. ve F.K. isimli 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu kaza
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