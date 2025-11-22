Lüleburgaz’da dernek başkanının kızı öldürüldü! Husumetliler eve kurşun yağdırdı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Rümeysa Sanpur (19) nişanlısının evine düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Çatışmada tarafların birbirine ateş açtığı belirtilirken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Rümeysa Sanpur (19), evine yemeğe gittiği nişanlısının husumetlilerinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Evdekilerin de karşılık verdiği çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Lüleburgaz'ın Gündoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüleburgaz Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur'un kızı olan Rümeysa Sanpur, nişanlısının evine yemeğe gitti.

İddiaya göre, bir süre sonra, Sanpur'un nişanlısının husumetlileri olduğu belirtilen grup tarafından silahlarla eve ateş açıldı. Evdekiler de gruba karşılık verdi.

Lüleburgaz’da dernek başkanının kızı öldürüldü! Husumetliler eve kurşun yağdırdı - Resim : 1

Silahlı çatışmada dışarıdan açılan ilk ateşte Rümeysa Sanpur'un yaralandığı belirtildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sanpur, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

lüleburgaz
