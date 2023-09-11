Lületaşının mucizesine inanamayacaksınız... Lületaşı vücuttan negatif enerjiyi alıyor! Lületaşının faydaları nelerdir?

Ticari olarak işlenebilir lületaşı yataklarının neredeyse tamamının Eskişehir’de bulunduğu biliniyor. Çoğu ustanın Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi’nde bulunmasıyla da turistlerin büyük ilgi odağı haline gelen lületaşı üzerinde çalışmalar yapan Erol Güler, lületaşının vücuttaki negatif enerjiyi ve radyasyonu aldığını iddia etti. Lületaşının diğer doğal taşların hiçbirisine benzemediğine dikkat çeken Güler, lületaşından yapılan bileklik, kolye ve küpe gibi ürünlerin rahatlatıcı özelliği olduğunu dile getirdi.

LÜLETAŞI VÜCUTTAN NEGATİF ENERJİYİ ALIYOR!

Eskişehir’de uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan Erol Güler, lületaşının çok farklı bir maden olduğunu söyledi. Diğer doğal taşlar ile lületaşının benzemediğini ifade eden Güler, “Lületaşı yumuşak dokusuna rağmen yüzde 78 oranında insan vücudundaki negatif enerjiyi alıcı özelliğe sahip ve yüzde 90 oranında radyasyon alıcı özelliği bulunan bir madenimiz. Lületaşı bu şekilde kullanıldıkça insan vücudundaki enerjiyi alıp renk değiştirebiliyor. Aynı zamanda diğer doğal taşlar gibi bir hafta kullanıp, 3-5 gün toprak içerisinde yatırıp, enerjisini yeniden toplaması için beklenmesi gibi bir olay yok.

Lületaşı canlı gibi adeta nefes alabilen bir madendir. Aldığı enerjiyi kendi bünyesinde yok etme özelliğine sahiptir. Lületaşı, bileklik, kolye ve küpe gibi kullanımlarda ciddi oranda insanı rahatlatıcı özelliklere sahiptir” dedi.

LÜLETAŞI KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Lüle taşı bugün süs eşyası ve özellikle pipo yapımında kullanılmaktadır. Isıya dayanıklı olması, kolay işlenebilmesi ve nikotini emmesi de Pipo üretiminde kullanılmasının diğer sebeplerindendir. Ayrıca Lüle taşı’nın pek çok sanayi dalında iyi bir emici, filtre, yalıtım ve dolgu malzemesi olması sebebiyle kullanımı vardır. Bunların yanısıra Lüle taşı sanatsal faaliyetlerdede kullanılır.

Yüksek kaliteli, büyük ebatlarda Lüle taşı oyma ile sanat eserleri haline getirilir, daha ufak ebatlardaki Lüle taşları ise, broş, kolye, iğne, tespih ve bilezik yapımında kullanılmaktadır. Lüle taşı önceleri tamamı ihraç edilerek Avrupa’da işleniyordu. Ancak günümüzde yetişmiş Eskişehirli ustalar tarafından işlenmektedir. Ülkemizdeki Lüle taşı işlemeciliği Cumhuriyet döneminde oldukça teşvik edilmiş ve gelişmiştir.

LÜLETAŞININ FAYDALARI