M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'nun enerjisi kesildi: Seferler aksadı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Sabah saatlerinde yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'nun enerjisi kesildi: Seferler aksadı
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M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunun enerjisi kesildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sabah saatlerinde yapılamayan seferler, daha sonra enerjinin yeniden gelmesiyle normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# M5 Üsküdar - Çekmeköy metro hattı # Ayedaş
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