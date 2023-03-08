M5 Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'nun enerjisi kesildi: Seferler aksadı
M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferlerin enerji kesintisi nedeniyle yapılamadığı bildirildi. Sabah saatlerinde yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.
M5 Üsküdar-Çekmeköy metrosunun enerjisi kesildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda AYEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Sabah saatlerinde yapılamayan seferler, daha sonra enerjinin yeniden gelmesiyle normale döndü.
Kaynak: Anadolu AjansıMetoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı 3 İETT otobüsü küle döndü Kayseri Valisi Çiçek'ten deprem açıklaması Eskişehir'e şehit ateşi düştü