M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler ne zaman normale dönecek?

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda 22 Nisan'da eğitim amaçlı kullanılan iki metro çarpışmış, kulpajlarda meydana gelen hasarım onarım çalışması nedeniyle hat kullanım dışı kalmıştıç Metro İstanbul, hattaki bakım-onarım çalışmalarının ne zaman biteceğini açıkladı.

M5 ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METRO HATTI NE ZAMAN NORMAL KULLANIMA AÇILACAK?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre hattaki tamir 24 Nisan gecesinde son bulacak. 25 Nisan'dan itibaren hattaki seferler normale dönecek. Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.

Bu tarihe kadar Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında yaklaşık 15 dakika aralıklarla mekik seferleri yapılmaktadır. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında normal sefer tarifesi uygulanmaktadır.

*Yolcularımızın Üsküdar ve Altunizade İstasyonu’nda oluşabilecek yoğunluk ve beklemelerden etkilenmemeleri için;*

- Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne,

- Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlenmektedir.

Yolcularımız alternatif olarak bu otobüsleri kullanarak istasyonlardaki yoğunluktan etkilenmeden ulaşım sağlayabilmektedir.