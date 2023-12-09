Mağaralar Akşam Ziyarete Açıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Frigler'den kalma yüzlerce mağara, yapılan aydınlatmayla gece ve gündüz ziyaret edilebiliyor. Mağara yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.

Mağaralar Akşam Ziyarete Açıldı

Afyonkarahisar Valiliği'nin "Sokak Sağlıklaştırması" projesi kapsamında, Frig ve farklı medeniyetlerin yerleşke, savunma ve depo amaçlı kullandığı Ayazini köyündeki mağaralar gün yüzüne çıkarıldı.

Köydeki 300'den fazla mağara ışıklandırıldı.

25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahında tarihi anıt abideler, peribacaları, oyma kaya mezarları, şapeller ve çok sayıda mağara bulunuyor.

Bölgeye giden ziyaretçiler, bir kısmı kafe olarak kullanılan tarihi mekanları hem akşam hem de gündüz gezebiliyor.

# Afyon
Çok Okunanlar
İstanbul-Bursa Arası Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
İstanbul-Bursa Arası Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Yumurtadaki Büyük Tehlike!
Yumurtadaki Büyük Tehlike!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı!
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı!
Osmanlıların Neden Kilo Almadığı Belli!
Osmanlıların Neden Kilo Almadığı Belli!
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Son Depremler...
Öne Çıkanlar İYİ Parti dağılıyor! Meral Akşener'in konuşmasının şifreleri │Fikir Meydanı - Oğuz Polatbilek İYİ Parti dağılıyor! Meral Akşener'in konuşmasının şifreleri │Fikir Meydanı - Oğuz Polatbilek Osmanlıların Neden Kilo Almadığı Belli! Osmanlıların Neden Kilo Almadığı Belli!