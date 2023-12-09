Mağaralar Akşam Ziyarete Açıldı

Afyonkarahisar Valiliği'nin "Sokak Sağlıklaştırması" projesi kapsamında, Frig ve farklı medeniyetlerin yerleşke, savunma ve depo amaçlı kullandığı Ayazini köyündeki mağaralar gün yüzüne çıkarıldı.



Köydeki 300'den fazla mağara ışıklandırıldı.



25 kilometrelik "Frig Yolu" güzergahında tarihi anıt abideler, peribacaları, oyma kaya mezarları, şapeller ve çok sayıda mağara bulunuyor.

Bölgeye giden ziyaretçiler, bir kısmı kafe olarak kullanılan tarihi mekanları hem akşam hem de gündüz gezebiliyor.



