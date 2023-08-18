Malatya'da altyapı çalışmaları yoğunlaştı
Malatya'da depremin yaraları sarılıyor. Kenti yeninden ayağa kaldırmak için çalışma yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.
6 Şubat'taki depremin vurduğu illerden Malatya'da, afetin izleri siliniyor. Kente 6 Şubat'tan bu yana 22 bin kilometre altyapı yatırımı yapıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası Malatya'da yapılan altyapı yatırımlarını anlattı.
Şehrin yeniden imarı kapsamında görüşmeler yapmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı, "Malatya’da konteyner kent ile ilgili olarak 73 konteyner kent kurduk. Konteyner kentleri yaşanabilir bir hale getirdik." dedi.
Gürkan, çalışmalar kapsamında yapılan altyapı yatırımlarını anlattı.
- Mağazalarıyla, marketleri, sağlık, merkezleriyle, güvenlik merkezi ile ulaşım arterlerine erişimiyle. Kanalizasyon, elektrik, drenaj ve asfaltı ile birlikte yeni bir şehir kuruyorsunuz. 73 tane konteyner kentimiz var. ortalama her konteyner kentinin 60 kilometre altyapısı var. 60 kilometre su, 60 kilometre kanalizasyon 60 kilometre drenaj, 60 kilometre yol asfaltı veya kilit taşı.
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