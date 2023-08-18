Malatya'da altyapı çalışmaları yoğunlaştı

6 Şubat'taki depremin vurduğu illerden Malatya'da, afetin izleri siliniyor. Kente 6 Şubat'tan bu yana 22 bin kilometre altyapı yatırımı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası Malatya'da yapılan altyapı yatırımlarını anlattı.

Şehrin yeniden imarı kapsamında görüşmeler yapmak için Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı, "Malatya’da konteyner kent ile ilgili olarak 73 konteyner kent kurduk. Konteyner kentleri yaşanabilir bir hale getirdik." dedi.

Gürkan, çalışmalar kapsamında yapılan altyapı yatırımlarını anlattı.