Malatya'da deprem (25 Mayıs 2023)

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da deprem (25 Mayıs 2023)

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

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