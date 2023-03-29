Malatya'da deprem (Malatya depremi 29 Mart)

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem (Malatya depremi 29 Mart)
Malatya'da deprem / 2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.58'de oldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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