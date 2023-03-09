Malatya'da konteyner kent tamamlandı: Cuma günü teslim edilecek

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kurulan konteyner kentin ilk etabında çalışmalar tamamlandı. 76 depremzede ailenin yerleştirileceği konteynerler oturuma hazır hale getirildi.

Malatya'da konteyner kent tamamlandı: Cuma günü teslim edilecek
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzedelere yönelik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı. Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilerek 76 konteyner oturuma hazır hale getirildi.

CUMA GÜNÜ AFAD'A TESLİM EDİLECEK

Malatya'da konteyner kent tamamlandı: Cuma günü teslim edilecek - Resim : 1
Malatya'da kurulan konteyner kent.

Eşyalarıyla birlikte hazırlanan ve 76 ailenin yaşayacağı konteynerler cuma günü AFAD yetkililerine teslim edilecek. Çevresi çim ve çit uygulamasıyla kapatılan konteyner kentte çocuklar için oyun parkı da hazırlandı. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü konteyner kente bin 396 konteyner kurulması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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