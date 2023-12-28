Malatya'da Korkutan Deprem! AFAD Açıkladı
Malatya'da deprem oldu. Deprem 4,6 büyüklüğünde gerçekleşti.
AFAD Malatya'da deprem olduğunu duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi. Depremin büyüklüğü 4,6 olarak duyuruldu. Deprem yerin 17,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olayla ilgili henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2023
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-12-28
Saat:12:34:05 TSİ
Enlem:38.26639 N
Boylam:38.12167 E
Derinlik:17.3 km
Detay:https://t.co/bddaqAfnWu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi