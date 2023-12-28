Malatya'da Korkutan Deprem! AFAD Açıkladı

Malatya'da deprem oldu. Deprem 4,6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Malatya'da Korkutan Deprem! AFAD Açıkladı

AFAD Malatya'da deprem olduğunu duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi. Depremin büyüklüğü 4,6 olarak duyuruldu. Deprem yerin 17,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olayla ilgili henüz olumsuz bir durum belirtilmedi.

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