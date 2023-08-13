Malatya'da peş peşe depremler yaşanmıştı! Malatyalılar yeni bir deprem korkusuyla geceyi dışarıda geçiriyor
Malatya bugün peş peşe depremlerle sarsıldı. Korku dolu anlar yaşayan Malatyalılar, bu geceyi park ve bahçelerde sabahlayarak geçiriyor.
Malatya bugün üç depremle sarsıldı. Deprem sonrası korkuya kapılan Malatyalılar geceyi dışarıda geçiriyor.
Malatya’da Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4.8, 16.40’ta 4.5, 18.18’de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.
Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı