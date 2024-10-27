Malatya’da, ticari taksi ile otomobil çarpıştı! Kazada 1 kişi yaralandı

Malatya’da, ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, 14.30 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeker Fabrikası yerleşkesi mevkiinden Ankara istikametine seyreden E.K. idaresindeki 44 T 0913 plaka ticari taksi ile aynı yöne ilerleyen A.S. yönetimindeki 46 LC 239 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş’ta yolcu olarak bulunan İ.F.S. yaralandı.

MALATYA’DA, TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bölgede yapılan yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.