Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti: 15 Kasım'da Türkiye'de Nerede Deprem Oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen güncel depremleri öğrenmek için en önemli iki kurumdur. Çünkü Türkiye'de olan tüm depremleri kaydederler. Bu şekilde hissedilen ya da hissedilmeyen tüm depremleri duymak veya okumak mümkün olur. Peki 15 Kasım'da Türkiye'de nerelerde deprem oldu?

Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti: 15 Kasım'da Türkiye'de Nerede Deprem Oldu?

Türkiye'de her gün sürekli deprem olmaktadır. Bu depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi kaydeder. Bugün 15 Kasım'da yine Malatya'da deprem oldu. Bu deprem başka depremleri tetikledi mi? Malatya'da olan deprem hissedildi mi? İşte 15 Kasım'da AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kaydettiği depremler... 

Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti: 15 Kasım'da Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? - Resim : 1

KANDİLLİ RASAHTAHANESİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.11.15 08:22:19 39.9245 39.3305 5.3 -.- 2.6 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.11.15 07:40:59 38.2640 38.5443 10.6 -.- 1.9 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
2023.11.15 07:30:36 37.6372 36.3613 6.6 -.- 1.8 -.- ALTINBOGA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 07:28:55 36.0977 36.0652 8.3 -.- 1.4 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.15 06:59:45 38.1903 27.6478 14.5 -.- 1.5 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.11.15 06:32:04 38.1835 37.7425 5.0 -.- 2.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.11.15 05:44:30 38.1098 36.4577 2.3 -.- 1.5 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 05:42:46 37.2770 42.9227 5.0 -.- 2.5 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
2023.11.15 05:39:20 37.4390 37.0022 5.2 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 05:26:48 38.1110 37.1285 8.5 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 05:14:27 38.3733 38.2803 5.0 -.- 3.4 3.3 TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.11.15 05:00:27 37.4343 36.9828 5.0 -.- 1.8 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 04:55:04 38.4728 37.4622 4.1 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.15 04:46:49 38.9712 40.6075 3.0 -.- 0.9 -.- GOLTEPESI-(BINGOL) İlksel
2023.11.15 04:40:06 40.6448 33.9533 6.5 -.- 1.7 -.- BUYUKAKSEKI-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2023.11.15 04:30:30 41.9513 33.3618 9.2 -.- 1.7 -.- GOZALAN-DOGANYURT (KASTAMONU) İlksel
2023.11.15 04:04:41 38.9423 27.9753 11.6 -.- 1.6 -.- DURASIL-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.11.15 03:07:04 39.8453 33.0700 1.2 -.- 2.1 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2023.11.15 03:01:05 38.2528 38.8233 5.0 -.- 1.8 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.11.15 02:56:08 38.3433 27.2270 6.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.15 02:28:58 36.9393 29.2905 8.1 -.- 1.0 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.11.15 02:20:58 38.1563 36.9722 14.1 -.- 0.9 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.15 02:05:05 40.7457 27.5428 21.6 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.11.15 01:13:23 39.0820 41.9845 5.0 -.- 2.2 -.- HOSGELDI-BULANIK (MUS) İlksel
2023.11.15 00:31:35 37.1510 35.9333 25.1 -.- 0.9 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.11.15 00:20:05 37.2825 37.0037 4.7 -.- 1.9 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD'A GÖRE SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

15-11-2023 08:22:20 39.912 39.315 4.97 ML 2.4 Kelkit (Gümüşhane) 609535
15-11-2023 08:03:37 37.836 27.041 7 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.74 km] Kuşadası (Aydın) 609534
15-11-2023 07:40:58 38.141 38.574 7.57 ML 2.0 Battalgazi (Malatya) 609532
15-11-2023 07:31:57 38.404 27.927 7 ML 1.0 Ahmetli (Manisa) 609533
15-11-2023 07:30:34 37.634 36.403 6.41 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 609531
15-11-2023 07:28:54 36.151 36.133 7.52 ML 1.8 Defne (Hatay) 609530
15-11-2023 06:59:46 38.181 27.621 7 ML 1.6 Bayındır (İzmir) 609529
15-11-2023 06:58:43 37.158 30.689 22.84 ML 1.4 Kepez (Antalya) 609528
15-11-2023 06:33:55 38.102 37.788 6.8 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 609527
15-11-2023 06:32:03 38.153 37.765 7.44 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 609526
15-11-2023 05:59:46 35.69 39.784 7 ML 2.1 Deyrizor (Suriye) - [118.26 km] Akçakale (Şanlıurfa) 609525
15-11-2023 05:51:47 40.104 41.189 7.19 ML 1.9 Yakutiye (Erzurum) 609524
15-11-2023 05:44:31 38.102 36.451 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 609522
15-11-2023 05:39:20 37.457 37.017 6.5 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609523
15-11-2023 05:26:48 38.081 37.102 6.98 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş) 609521
15-11-2023 05:14:27 38.311 38.317 7.53 MW 3.7 Battalgazi (Malatya) 609520
15-11-2023 05:00:27 37.492 37.011 5.64 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609518
15-11-2023 04:55:03 38.444 37.497 7.05 ML 1.8 Darende (Malatya) 609519
15-11-2023 04:47:16 37.186 36.921 6.95 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep) 609517
15-11-2023 04:40:06 40.723 33.993 6.93 ML 1.5 Yapraklı (Çankırı) 609515

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