Maliyet yüzünden hayvan sayısında büyük düşüş!

Yüksek maliyetler yüzünden hayvanlarından vazgeçiyorlar. Antalya’nın Korkuteli ilçesinin Yelten Köyü’nde hayvancılık tehlikede. Bölgeye denetimsizce bırakılan yırtıcılar yüzünden, hayvanlarını otlatamıyorlar. Bu da maliyeti katlıyor.

Yem maliyetini azaltmak için ekip biçmek istiyorlar. Ancak onun da maliyeti boylarını aşıyor. Yaylalar yaz ayları için bir seçenekti. Ancak denetimsiz taş ocağı faaliyetleri yayla seçeneğinin elenmesine neden oldu. Sorunlarla boğuşan üretivler kazananın aracılar olduğunu söylüyor.

Engelleri bir değil, on değil. Bu engeller üretimi baltalıyor. Sorunlara kalıcı çözüm bulunmazsa bu topraklarda hayvancılık tarihe karışacak.