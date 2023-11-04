Maltepe'de Otopark Krizi! Mahalleli Belediye'ye İsyan Etti

Maltepe'de Girne Mahallesinde mahalleli otopark krizine isyan etti. İddiaya göre Girne Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan ve Maltepe Belediyesi tarafından işletilen yol kenarı otopark alanları bir otomobil şirketine kiralandı. Bu durumun birkaç gündür sürdüğünü belirten mahalleli ise evlerinin önüne otomobillerini park edemediklerini belirtti. Sokakta bulunan otopark alanlarının çok sayıda plakasız araçla işgal edildiğini ifade eden vatandaşlar yaşanan otopark krizinin son bulmasını isteyerek mağdur olduklarını belirtti.

Otopark krizi hakkında konuşan mahalleli Necmi Şen, "Biz bu durumdan rahatsızız. Kendi araçlarımızı park edecek yer yok. Duyduğumuza göre bu otopark kiralanmış. Kendi araçlarını duvar diplerine çekiyorlar. Biz kendi araçlarımızı park edemiyoruz ve bu konuda sıkıntılarımız var. Bu sıkıntı çoğalarak devam ediyor. Buraya tırlarla araç getiriyorlar. Belediyenin kiraladığı söyleniyor" dedi.

Araçlarını sokağa park edemediklerini belirten Harun Turhan, "Burada otomobil şirketi, Maltepe Belediyesi ile anlaşarak işgali sonucunda halk olarak mağduruz. Bizim belediyeye ödemiş olduğumuz vergiler bu firmanın ödemiş olduğu vergilerden daha fazla. Ve buna rağmen kamu malı burada gasp ediliyor. Firmaların etrafta kiralayabileceği çok sayıda arazi varken kiralamıyor, burada kamu hakkını gasp ediyor. 25 araç kapasiteli yer bizim için ciddi anlamda problem oluyor. Akşamları yer bulamıyoruz ilerilerde köpeklerin olduğu yerlere park etmek zorunda kalıyoruz. Ve vatandaş olarak mağduruz. Maltepe Belediyesi bu şekilde yaparak buradaki bir çok vatandaşı mağdur ediyor. Maltepe Belediyesi Başkanı ve yetkilileri burada halkın hakkını firma lehine gasp ediyorlar" dedi.

Şerafettin Sururi, "Bu Maltepe'de yıllardır süren bir sıkıntı. Evinin sokağında bile Maltepe Belediyesinin tabelaları var, vatandaş kendi aracını park ederken veya alırken belediye elemanları geliyor ücret talep ediyorlar. Kendi evinin önünde park ettiği araca para alınması doğru mu değil mi? Sokak arasında park sorunu olan bir yerde böyle özel ve büyük firmalara otopark yerlerinin verilmesi büyük sıkıntı. İnsanlar niye kendi evinin önünde ücret ödesin?" dedi.

Ercan Yaş, "Bu otopark sorunundan çok şikayetçiyiz. Kendi araçlarımıza park yeri bulamıyoruz. Ben okulun oraya park ediyorum, 3-4 defa bana ceza yazdılar. Gece 12'de, 1'de tır geliyor, 5-6 tane araba indiriyorlar. Binada hasta var, çok rahatsız oluyoruz. Maltepe Belediyesinin büyük şirketlere kiraladığı söyleniyor. Burası komple araç doluydu, ben bir ara saydım 27 tane araba vardı" dedi.