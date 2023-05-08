Maltepe'de seyir halindeki otomobil yandı

Maltepe'de bir otomobil, Hancıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.