Maltepe'de seyir halindeki otomobil yandı
Maltepe'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Maltepe'de bir otomobil, Hancıoğlu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Durumu fark edip aracını yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu AjansıTürkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle 40 ilde 'Bahar Temizliği' operasyonu Adana'da şaşırtan görüntü 7 ilde dolandırıcılık operasyonu