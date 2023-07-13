Maltepe'de yangın paniği! Tekne alev alev yandı

Maltepe'de sahilde demirleyen teknede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken teknede hasar oluştu.

Maltepe'de yangın paniği! Tekne alev alev yandı
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Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yangın paniği yaşandı.

Küçükyalı sahilindeki balıkçı barınağında demirleyen bir teknede yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de yangın paniği! Tekne alev alev yandı - Resim : 1

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, teknede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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