Maltepe'de yangın paniği! Tekne alev alev yandı

Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yangın paniği yaşandı.

Küçükyalı sahilindeki balıkçı barınağında demirleyen bir teknede yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, teknede hasar oluştu.