Mamak Belediyesi’nin işten çıkarttığı 71 işçi eylem yaptı

Mamak Belediyesi ise bu işçilerin eski yönetim tarafından usulsüz işe alındığını iddia etti.

Yeni seçilen Mamak Belediye Başkanı CHP’li Veli Gündüz’ün belediyede yaptığı işten çıkarmalar beraberinde protestoyu getirdi.

Hizmet-İş Sendikası yerel seçimin ardından haksız yere işten çıkarıldığı belirtilen 71 işçinin hakkını savunmak için Mamak Belediyesi önünde bir araya geldi.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, işçiler görevlerine dönene kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı:

- Seçimin üzerinden henüz 2 ay bile geçmeden, hem de 1 Mayıs İşçi Bayramına yakın 71 arkadaşımızın iş akitleri hiçbir açıklama yapılmadan, haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. " İşçilerin Sabrının ayarı ile oynamayın. Her belediye seçimlerinden sonra bahaneler üreterek toplumu germeyin. Emeğe, ekmeğe, insana saygı duyun. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ulusal Kanal işçilerle ilgili gelişmeyi Mamak Belediyesi’ne de sordu. Belediye yetkililerinden “Son 3 ayda usulsüz bir işten çıkarma olmadı. Seçim döneminde usulsüz olarak işe alınan işçiler çıkartıldı” açıklaması geldi.

"Bunlar seçim vaadiyle alınan işçiler. Onlara zaten deneme süresi verilmiş, bu kapsamda işe alınmış kişiler" diyen belediye yetkilileri, çıkartılan işçi sayısının da 71 değil 49 olduğunu iddia etti.