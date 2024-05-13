Manisa Soma’da şehit madenciler facianın 10’uncu yılında anıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te yaşanan faciada hayatlarını kaybeden 301 maden emekçisi anıldı. Aileler, evlatlarının, kardeşlerinin, ağabeylerinin kabri başındaydı. Onlar için bugün “kömürden daha kara bir gün.” CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Soma’da konuştu. Özel, “Türk-İş ve Maden-İş Soma'daki çizgide oldukça benim gözümde sendika değillerdir. Sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz.” dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasının üzerinden 10 yıl geçti. Acı ilk günkü gibi taze…



Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 günü maden faciası yaşanmış, 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Aileler, Soma Madenci Şehitliği’ne gitti, dualar etti. Acıları da, tepkileri de dinmiyor.



Türkiye Maden İşçileri Sendikası ve Türk-İş temsilcileri de şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti. Sendikanın Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, şehit madencileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.



Türk İş 3’üncü Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, faciada sorumluluğu olan kamu çalışanlarının da hâkim karşısına çıktığını hatırlattı, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da konuştu. Özel, Türk-İş ve Maden-sendikasını hedef aldı, "Sarı sendikacılığa Soma'dan isyan ediyoruz” dedi.





