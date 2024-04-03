Manisa’da acı kaza! 17 yaşındaki genç...

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 17 yaşındaki genç kullandığı motosikletle direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa’da acı kaza! 17 yaşındaki genç...

Kaza Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 ANH 979 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Samet Biltekin (17), direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Yere düşen sürücü Biltekin’i gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 17 yaşındaki Biltekin Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Samet Biltekin kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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