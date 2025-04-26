Manisa'da apartman yangını: Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişiyi sepetli araçla kurtararak hastaneye kaldırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Manisa'da apartman yangını: Mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan 28 daireli 7 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 2’si çocuk 6 kişiyi sepetli araç yardımıyla güvenli şekilde tahliye etti. Kurtarılan kişiler, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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