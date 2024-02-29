Manisa'da fabrika yangını

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde büyük bir yangın meydana geldi. Yangının çıktığı yer, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikası oldu.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın, kağıt üreten fabrikada ham maddenin depolandığı alanda çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.